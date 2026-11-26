Mengenal Lebih Dekat Lini Mobil Jetour di GAW 2026, Manfaatkan Promonya!
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Jetour membawa seluruh portofolio SUV andalannya ke ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) Jakarta 2026 di Hall 5D, ICE BSD City, Tangerang.
Pengunjung bisa melihat dan membandingkan langsung empat lini produk utama, mulai dari Jetour DASHING, Jetour X70 Plus, Jetour T1, hingga Jetour T2.
Masing-masing model dirancang dengan karakter dan teknologi berbeda agar sesuai dengan gaya berkendara konsumen di Indonesia.
"Setiap model memiliki karakter dan keunggulan tersendiri untuk menjawab kebutuhan perjalanan yang beragam. Silakan mengenal lebih dekat portofolio SUV Jetour sekaligus mendapatkan pengalaman langsung," ujar Brand Manager PT JETOUR Sales Indonesia, Arief Sutrisno, di ICE BSD, Tangsel, Kamis (26/11).
4 Karakter untuk Kebutuhan Berbeda
Bagi pencinta gaya hidup perkotaan yang dinamis, Jetour DASHING tampil menonjol lewat desain futuristik berkonsep Mecha Aesthetic.
SUV lima penumpang bermesin turbo ini dilengkapi Wireless Android Auto dan Apple CarPlay, kamera 540°, serta Panoramic Sky Roof.
Mobil ini dipasarkan dengan harga Rp381,8 juta (OTR Jakarta).
Jetour membawa seluruh portofolio SUV andalannya ke ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) Jakarta 2026 di Hall 5D, ICE BSD City, Tangerang.
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