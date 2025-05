Mengenal Lebih Dekat New Xpander Cross 2025

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) di segmen SUV kompak kembali dipompa lewat model pembaruan Xpander Cross.

Mobil bergaya crossover itu hadir dengan penyegaran dan penyempurnaan yang sebagian besar berfokus pada desain eksterior hingga performa.

Xpander Cross sendiri merupakan mobil yang cocok untuk konsumen keluarga modern dengan beragam kebutuhan dan aktivitas petualangan hidup.

Salah satu kekuatan Mitsubishi Xpander Cross yang dipertahanin ialah dimensinya yang secara optimal memastikan fungsionalitas dan kenyamanan penggunanya.

Mempertahankan tagline “Rise to Your Life’s Adventure”, New Xpander Cross hadir dengan tampang agresif dan kental karakter SUV yang kokoh dan maskulin.

President Director PT. MMKSI Atsushi Kurita, mengungkapkan tampilan anyar Xpander Cross memberikan kesan premium yang menarik perhatian, serta tangguh.

"Kami berharap penyegaran dan pembaruan yang dilakukan pada New Xpander dan New Xpander Cross, serta program penjualan dan purnajual menarik yang ditawarkan, dapat lebih memudahkan penerimaan konsumen," ucapnya.

Pembaruan di New Xpander Cross makin mengokohkan posisinya dan menambah kepercayaan konsumen pada kendaraan 7 seaters itu.