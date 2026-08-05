Mengenal Lebih Dekat Teknologi E-Clutch di Honda NX500, Berkendara Makin Praktis

jpnn.com, TANGERANG - PT Astra Honda Motor (AHM) memboyong Honda NX500 pada ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2026.

Motor bergaya adventure itu dibanderol dengan harga Rp 230 juta on the road Jakarta.

Honda NX500 yang menggantikan CB500X itu memadukan siluet adventure yang gagah dengan permukaan bodi yang lebar dan proporsional.

Sesuai namanya, Honda NX500 mengusung identitas New X-over (NX), yaitu sepeda motor crossover yang dirancang seimbang untuk mobilitas harian di perkotaan sekaligus tangguh melibas jalur gravel.

Selain menyandang nama baru, motor tersebut juga dibekali sejumlah teknologi baru, salah satunya ialah E-Cluth.

Tim Technical Service Astra Honda Motor (AHM), Ade Muhajir mengungkapkan pembaruan teknologi tersebut memungkinkan proses perpindahan gigi berlangsung secara otomatis tanpa perlu mengoperasikan tuas kopling.

"Sistem E-Clutch secara otomatis aktif begitu mesin dinyalakan, namun pengendara tetap bisa beralih ke mode manual (indikator M) atau menggunakan tuas kopling konvensional yang tetap dipertahankan," ungkap Ade Muhajir.

Sistem elektronik itu, kata dia, dikontrol oleh sensor presisi serta dua motor penggerak yang mengoperasikan tiga gear internal untuk menghasilkan perpindahan gigi yang sangat halus.