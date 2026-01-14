Mengenal Metode Penurunan Berat Badan Penderita Obesitas lewat Semaglutide

jpnn.com, JAKARTA - Penderita Obesitas memiliki masalah yang spesifik, yaitu cepat merasa lapar atau susah kenyang yang menyebabkan penumpukan lemak tubuh.

CMO LIGHT Group, perusahaan induk dari LIGHThouse Clinic Anna Yesito Wibowo mengatakan untuk menurunkan berat badan jangka panjang, diperlukan terapi perilaku dan pola pikir.

Namun untuk bantuan jangka pendek, Semaglutide bisa mengaktifkan reseptor GLP-1 yang bekerja membantu tubuh mengontrol gula darah dan rasa lapar dengan cara membuat pasien cepat kenyang sehingga membantu mengendalikan porsi makan. Selain itu, memiliki manfaat untuk proteksi jantung dan ginjal pada pasien obesitas.

Semaglutide sudah diakui Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat dan National Institute for Excellence in Health and Care (NICE) di Inggris Raya aman dan efektif untuk pengendalian berat badan. Semaglutide juga telah memiliki ijin edar dari FDA diikuti BPOM pada Mei dan Juni tahun 2025.

Para otoritas kesehatan juga menekankan bahwa penggunaan injeksi Semaglutide harus di bawah pengawasan medis dan harus dibarengi dengan diet rendah kalori dan program aktivitas fisik.

“Studi klinis telah menunjukkan bahwa Semaglutide efektif dalam membantu penurunan berat badan yang signifikan,” ungkap Anna dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1).

“Program Semaslim dirancang sebagai program penurunan berat badan yang komprehensif, bukan hanya pemberian injeksi saja, sesuai dengan visi dan misi LIGHT Group dalam memberikan layanan berbasis medis yang aman dengan hasil yang berkelanjutan. Dengan skrining ketat, penentuan dosis personal, pendampingan ahli gizi, serta monitoring rutin, kami memastikan pasien mendapatkan pengalaman penurunan berat badan yang aman, terkontrol dan berkelanjutan,” ujar Anna.

Certified Obesity & Weight Management Consultant LIGHT Group dr. Guadelupe Maria Melissa menambahkan ada beberapa hal yang bisa pasien dapatkan melalui treatment SemaSlim di LIGHThouse Clinic yaitu Medically supervised