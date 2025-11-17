Mengenal Profil Aion i60, Serba Baru

jpnn.com - GAC Aion kembali membuat pasar SUV listrik memanas. Pabrikan asal Tiongkok itu memperkenalkan Aion i60, sebuah SUV serba baru.

Aion i60 membawa dua kepribadian sekaligus: versi listrik murni (EV) dan range-extended dengan mesin bensin kecil untuk menambah jarak tempuh.

Pilihan yang terasa seperti “dua dunia terbaik” bagi konsumen modern yang ingin bebas dari rasa was-was soal baterai.

Varian range-extended Aion i60 mampu melaju hingga 210 km menggunakan tenaga listrik murni, sebelum mesin 1.5L ikut bekerja sebagai generator.

Total jarak tempuhnya? Tembus 1.240 km, cukup untuk perjalanan Jakarta–Denpasar tanpa mengisi daya.

Sementara itu, versi EV murni menawarkan jangkauan sampai 650 km, menjadikannya salah satu SUV listrik dengan jarak tempuh terjauh di kelasnya.

Desain Lebih Matang

Aion i60 tampil dengan bahasa desain yang benar-benar baru. Lampu LED penuh, lengkap dengan daytime running light yang membentuk garis tegas.