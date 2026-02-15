menu
Mengenal Profil Jetour X70 Plus, Harga Rp 360 Juta

Jetour X70 Plus di IIMS 2026. Foto: jetour

jpnn.com, JAKARTA - PT. Jetour Sales Indonesia menghadirkan Jetour X70 Plus di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, sebagai salah satu model andalan dari lini Family Travel Series.

SUV 7-penumpang itu diposisikan sebagai kendaraan premium bergaya modern, yang menyasar keluarga urban dan profesional dengan mobilitas tinggi.

Marketing Director PT. Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, menjelaskan X70 Plus dirancang guna menjawab kebutuhan konsumen aktif, yang tetap menginginkan kenyamanan dan kemewahan.

Kabin luas menjadi salah satu keunggulan utama, dengan legroom mencapai 20 cm dan headroom 15 cm yang membuat penumpang baris kedua maupun ketiga tetap nyaman dalam perjalanan jauh.

Pengalaman berkendara juga diperkuat melalui penggunaan suspensi fully independent dengan konfigurasi MacPherson di depan dan multi-link di belakang.

Kombinasi memberikan bantingan lebih halus sekaligus stabil di berbagai kondisi jalan.

Tampilan eksteriornya pun terlihat gagah berkat penggunaan pelek sporty alloy 19 inci yang menambah kesan premium.

Masuk ke interior, nuansa mewah hadir melalui fitur 6-way power seat dengan memory function serta panoramic sky roof berukuran 62 inci yang memberikan kesan kabin lebih lapang.

