Mengenal Sabrina Alatas, Chef Muda yang Disebut Selingkuhan Hamish Daud

jpnn.com, JAKARTA - Sosok Sabrina Alatas tengah ramai diperbincangkan publik setelah disebut dalam isu perselingkuhan dengan aktor Hamish Daud.

Di balik sorotan tersebut, Sabrina dikenal sebagai seorang chef profesional dan pengusaha kuliner muda yang telah meniti karier di dunia kuliner sejak usia muda.

Perjalanan kariernya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni memasak dan dunia gastronomi modern.

Sabrina Alatas merupakan lulusan Le Cordon Bleu Paris, salah satu sekolah kuliner paling bergengsi di dunia.

Dia menempuh pendidikan di jurusan cuisine dan pastry, membekali dirinya dengan keterampilan profesional di dapur.

Sebelum berangkat ke luar negeri, Sabrina juga sempat menimba pengalaman di berbagai restoran ternama di Jakarta.

Dari sinilah dia menemukan gaya memasak khas yang menggabungkan unsur modern dan lokal.

Sekembalinya ke Indonesia, Sabrina mendirikan bisnis kuliner sendiri bernama Manje Restaurant, yang menyajikan menu bao dan bowls dengan cita rasa autentik dan tampilan modern.