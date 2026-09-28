Mengenal Saham Tesla, Bisnis, hingga Cara Membelinya

jpnn.com, JAKARTA - Peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik mengubah peta industri otomotif global dalam satu dekade terakhir.

Produsen yang lahir dari ekosistem teknologi pun memperoleh valuasi yang jauh berbeda dibandingkan produsen otomotif konvensional.

Nama yang paling identik dengan pergeseran tersebut adalah Tesla, Inc., produsen kendaraan listrik yang kini berkantor pusat di Austin, Texas. Karena itu, saham TSLA hampir selalu masuk daftar pantauan investor Indonesia yang mengikuti pasar Amerika Serikat. Pergerakannya kerap dipicu pernyataan publik dan pengumuman proyek, bukan hanya laporan keuangan.

Memahami komposisi pendapatan dan sumber tekanan marginnya membantu Anda membaca alasan di balik fluktuasi harga saham Tesla. Berikut pengantar mengenai profil perusahaan, struktur pendapatan, kinerja terbaru, serta hal teknis yang perlu diperhatikan investor Indonesia.

Profil Tesla dan Jejaknya di Bursa Nasdaq

Tesla didirikan pada Juli 2003 oleh Martin Eberhard dan Marc Tarpenning. Elon Musk, JB Straubel, serta Ian Wright juga diakui sebagai pendiri berdasarkan penyelesaian hukum. Kantor pusat Tesla berpindah dari Palo Alto ke Austin, Texas, pada 2021.

Tesla mencatatkan saham perdananya pada 29 Juni 2010 di bursa Nasdaq dengan kode TSLA.

Kapitalisasi pasarnya, yaitu nilai keseluruhan saham yang beredar, tercatat sekitar USD1,42 triliun per 15 September 2026. Namun, Tesla tidak pernah membagikan dividen sepanjang sejarahnya. Artinya, imbal hasil pemegang saham sepenuhnya bergantung pada pergerakan harga saham.