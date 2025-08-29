Mengenal Simod, Pengobatan Alternatif Menggunakan Elektromagnetik

jpnn.com, JAKARTA - Pengobatan alternatif di Indonesia sangat beragam, mencakup berbagai metode tradisional maupun yang lebih modern.

Beberapa jenis pengobatan alternatif yang populer di Indonesia antara lain pijat, minuman herbal, aromaterapi, refleksiologi, terapi bekam, dan akupunktur.

Selain itu, ada juga pengobatan tradisional seperti sinse, tabib, dan jamu yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Rian (57) merupakan sinse modern yang menggabungkan pengobatan tradisional dengan mesin buatan Jepang atau dikenal dengan pengobatan elektromagnetik.

Laki-laki asli Glodok Pancoran Kota itu melakukan pengobatan elektromagnetik dengan menggunakan MEDIC 14000 SX. Sejak 2019, dia sudah melayani pasien dengan berbagai macam penyakit seperti stroke, syaraf kejepit, prostat, lemah syahwat, keseleo, diabetes hingga program hamil di klink Medic Therapy Jakarta.

Rian belajar seputar sinse selama 17 tahun di Singapura sejak 2001 dan mempelajari anatomi tubuh, juga teknik pijat.

"Kembali ke Indonesia awalnya sempat bekerja di bidang lain. Namun, panggilan hatinya dan darah keturunan sinse membawa saya kembali ke dunia pengobatan alternatif pada 2019 dan langsung membuka pengobatan simod," jelas Rian dikutip, Jumat (29/8).

Terapi elektromagnetik (EMT) yang dilakukan Sinse Rian sebenarnya bukan hal yang baru di dunia medis.