menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Mengenal Sistem AWD di Nissan X-Trail e-Power, Lebih Tangguh dan Canggih

Mengenal Sistem AWD di Nissan X-Trail e-Power, Lebih Tangguh dan Canggih

Mengenal Sistem AWD di Nissan X-Trail e-Power, Lebih Tangguh dan Canggih
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Generasi baru Nissan X-Trail menghadirkan sistem AWD yang memberikan distribusi tenaga lebih presisi, stabilitas, dan tetap nyaman digunakan di jalan. Foto: Nissan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Nissan Indonesia menghadirkan X-Trail e?Power with e?4orce untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang mengingkan kendaraan modern.

Mobil di kelas Sport utility vehicle (SUV) dikatakan sangat tangguh karena memiliki perbedaan penggerak All-Wheel Drive (AWD) dibanding rivalnya.

Sebab, Nissan X-Trail terbaru itu menawarkan penyaluran tenaga sensor canggih dan diklaim bisa mendeteksi selip pada roda.

Baca Juga:

Head of Sales and Product Planning NMDI, Bima Aristantyo mengatakan mobil tersebut tidak hanya tangguh di medan jalan rusak, tetapi juga nyaman digunakan di jalan aspal.

"Konsumen SUV saat ini tidak hanya mencari performa, tetapi juga kenyamanan dan rasa aman di berbagai kondisi jalan," ungkap Bima dalam siaran persnya, Sabtu (23/8).

Dia menjelaskan X-Trail ini menghadirkan sistem AWD elektrik yang memberikan distribusi tenaga lebih presisi, stabilitas lebih baik, dan tetap nyaman digunakan di jalan sehari-hari.

Baca Juga:

"Teknologi ini menjadi pembeda utama X-Trail e?Power dengan SUV lain di kelasnya,” tegas Bima.

All New X-Trail juga hadir dengan teknologi e-Power, teknologi penggerak listrik unik dan canggih yang memberi pengalaman berkendara mobil listrik tanpa harus mengisi daya secara eksternal.

Generasi baru Nissan X-Trail menghadirkan sistem AWD yang memberikan distribusi tenaga lebih presisi, stabilitas, dan tetap nyaman digunakan di jalan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI