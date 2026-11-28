Mengenal Teknologi Pintar di Leapmotor C10, dari Nap hingga Washing Mode
jpnn.com, JAKARTA - Berkendara di tengah padatnya rutinitas perkotaan sering kali menguras energi, membuat mobil listrik modern dituntut untuk lebih dari sekadar alat transportasi.
Leapmotor C10 pun hadir dengan deretan teknologi pintar yang siap menemani berbagai aktivitas penggunanya, bahkan saat kendaraan sedang tidak melaju.
Mobil listrik C10 dirancang untuk beradaptasi dengan situasi keseharian pemiliknya.
Mulai dari urusan melepas penat di tengah perjalanan, menemani hobi berkemah, hingga mempermudah perawatan bodi mobil, semuanya dirangkum dalam fitur-fitur yang praktis.
Brand Head Leapmotor Indonesia Samuel Christian Wowor menuturkan bahwa setiap teknologi di C10 berangkat dari pemahaman akan kebiasaan pengguna sehari-hari.
"Kami percaya bahwa inovasi yang bermakna bukan hanya tentang seberapa canggih sebuah fitur, tetapi juga mampu menyederhanakan berbagai aspek kehidupan," ujar Samuel dalam keterangannya, Sabtu (28/11).
Dia menambahkan prinsip tersebut diwujudkan lewat solusi yang intuitif agar pengalaman memiliki kendaraan terasa lebih bernilai.
Ruang Istirahat dan Teman Bertualang
Leapmotor C10 pun hadir dengan deretan teknologi pintar yang siap menemani berbagai aktivitas penggunanya, bahkan saat kendaraan sedang tidak melaju.
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