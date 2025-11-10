Mengenang Baginda Dahlan Abdullah, Sang Bapak Kebangsaan yang Terlupakan

jpnn.com, JAKARTA - Bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan, masyarakat diajak untuk meneladani semangat kepahlawanan dan perjuangan para tokoh bangsa.

Akademisi Dr. Iqbal Alan Abdullah mengatakan, pemberian gelar pahlawan bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi cara menumbuhkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan keteladanan bagi setiap warga negara.

"Itu yang terpenting, sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan," kata Iqbal Alan Abdullah, dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/11).

Salah satu yang perlu diteladani adalah Baginda Dahlan Abdullah, tokoh asal Pariaman yang dikenal sebagai bapak kebangsaan, diplomat perintis, tokoh pendidik/ intelektual Muslim, walikota Jakarta, dan politisi Indonesia.

Menurutnya, sosok Dahlan Abdullah adalah contoh nyata pejuang intelektual yang mengabdikan hidupnya bagi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia.

Dia menilai, nama Dahlan Abdullah layak diangkat kembali ke panggung sejarah nasional karena perannya besar dalam membentuk kesadaran kebangsaan Indonesia.

Baca Juga: Keluarga Menangis Kenang Perjuangan Marsinah hingga Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Kiprah Dahlan Abdullah sebagai Ketua Indische Vereeniging periode 1917–1919 merupakan tonggak penting lahirnya semangat nasionalisme di kalangan pelajar Indonesia di Belanda.

“Beliau memimpin organisasi mahasiswa Hindia Belanda di usia muda, dan mengubah arah perjuangan dari sikap kooperatif menjadi kritis terhadap penjajahan. Itu langkah berani yang menunjukkan pandangan jauh ke depan,” ungkapnya.