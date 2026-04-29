Mengenang Bu Guru Ela, PNS, Korban Tabrakan Kereta Bekasi Timur

jpnn.com - CIKARANG TIMUR - Duka menaungi rumah Nurlaela (37) di Kampung Ceger, RT 02/RW 02, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

Si pemilik rumah yang biasa dikenal dengan panggilan Bu Guru Ela, meninggal dunia, korban tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).

Paman korban, Mulyadi, di rumah duka, menuturkan kondisi jenazah almarhumah saat tiba di rumah dalam keadaan utuh, meski mengalami patah kaki dan diduga luka dalam.

Jenazah Nurlaela tiba di rumah duka sekitar pukul 03.00 WIB (Selasa) setelah keluarga sempat mencari keberadaan korban sejak sekitar pukul 21.00.

Keluarga yang cemas lantaran Nurlaela tak kunjung pulang dan saat menghubungi telepon genggamnya, pihak lain yang justru mengangkat untuk memberi informasi bahwa ponsel korban telah ditemukan, tetapi keberadaan korban belum diketahui.

Bu Guru Ela sehari-hari bekerja sebagai guru PNS di SD Pejagan 11 Pulogebang Jakarta Timur.

Dia merupakan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2019.

Bu Guru Ela rutin menggunakan moda transportasi KRL, berangkat dan pulang bekerja.