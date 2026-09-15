Mengenang Dolly Parton di Emmy Awards 2026

jpnn.com, LOS ANGELES - Mendiang penyanyi sekaligus aktris Dolly Parton mendapat penghormatan khusus dalam ajang penghargaan televisi Primetime Emmy Awards 2026.

Pada momen tersebut, aktris Sally Field mengenang sosok Dolly Parton sebagai seorang sahabat, rekan kerja yang selalu mendukung, hingga sosok yang memiliki selera humor yang khas.

Dilansir dari The Hollywood Reporter, dia menyampaikan penghormatan tersebut saat segmen tribute untuk Dolly Parton dalam acara Emmy Awards.

“Jika benar-benar ada malaikat di bumi, maka kita baru saja kehilangan satu, Dolly Parton,” kata Sally Field.

Sally Field diketahui pernah bekerja bersama Dolly Parton dalam film Steel Magnolias.

Dia mengaku sangat menyayangi Dolly Parton sejak pertama kali bertemu.

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“Aku memujanya sejak hari pertama. Bagaimana kamu bisa tidak?” ujar Sally Field.

Menurutnya, Dolly merupakan sosok yang tulus, rendah hati, selalu mendukung orang lain, dan memiliki selera humor yang khas.