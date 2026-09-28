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Mengenang Guruh Soekarnoputra, Megawati dan Keluarga Besar Bung Karno Gelar Tahlilan Hari Ketiga

Mengenang Guruh Soekarnoputra, Megawati dan Keluarga Besar Bung Karno Gelar Tahlilan Hari Ketiga
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Presiden ke-5 RI Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama keluarga besar Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno) menghadiri tahlilan hari ketiga wafatnya seniman Guruh Soekarnoputra digelar di kediamannya di Jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin malam. (ANTARA/HO-PDIP)

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bersama trah Soekarno menghadiri tahlilan hari ketiga wafatnya maestro seni Guruh Soekarnoputra di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin malam (28/9/2026).

Doa bersama ini digelar secara khidmat di rumah duka yang terletak di kawasan Jalan Sriwijaya, Jakarta.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin, dalam acara tersebut, Megawati duduk bersama adiknya, Sukmawati Soekarnoputri. Di dekat mereka tampak Puan Maharani dan istri Guntur Soekarnoputra, Henny Emilia Handayani.

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Turut hadir Ketua DPR RI yang juga keponakan Guruh, Puan Maharani, serta M. Rizki Pratama. Tampak pula Puti Guntur Soekarno dan Romy Soekarno bersama anggota keluarga besar Bung Karno lainnya.

Duta Besar Republik Tunisia untuk Indonesia, Mohamed Trabelsi, juga hadir dalam tahlilan tersebut. Ia terlihat duduk tidak jauh dari Megawati.

Suasana khusyuk terasa ketika pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan doa untuk almarhum Guruh dimulai. Sekitar 250 anak yatim turut mengikuti rangkaian tahlilan dengan tertib dan khidmat.

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Megawati terlihat tekun mengikuti pembacaan Surah Yasin, tahlil, serta Surah Al-Fatihah bersama para jemaah yang hadir.

Seniman senior Indro juga tampak hadir dan khusyuk mengikuti doa untuk Guruh.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bersama trah Soekarno menghadiri tahlilan hari ketiga wafatnya maestro seni Guruh Soekarnoputra di Kebayoran Baru, Jakar

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