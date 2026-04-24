Mengenang Sosok Try Sutrisno, Mantan Wapres dengan Patriotisme dan Integritas Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (Propindo), Heikal Safar mengenang sosok dan figur tokoh nasional Indonesia yakni mantan Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang wafat pada 2 Maret 2026 di usia 90 tahun.

Menurutnya, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno merupakan negarawan sejati yang patut dihormati dan diteladani oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dia mengatakan Try Sutrisno telah terbukti nyata meninggalkan warisan semangat juang, patriotisme, dan integritas yang tinggi bagi bangsa Indonesia.

"Beliau telah diakui dan sangat dikagumi sebagai tokoh nasional Indonesia oleh berbagai kalangan politisi, tokoh militer, dan negarawan yang mengenang sosoknya sebagai prajurit sejati yang sederhana, tegas, dan berdedikasi tanpa pamrih," tuturnya di sela kunjungan kerja ke Tiongkok.

Heikal juga mengutip pengakuan Luhut Binsar Pandjaitan seorang purnawirawan perwira tinggi militer, diplomat, politikus, dan pengusaha Indonesia asal Sumatera Utara, yang menggambarkan figur seorang Jenderal TNI (Purn) Almarhum Try Sutrisno sebagai orang hebat dengan sikap tangguh, jujur, dan patriotisme yang patut diwarisi.

Heikal juga mengutip ucapan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan (2024-sekarang) yang mengenang dedikasi almarhum Jenderal TNI (Purn) Alm Try Sutrisno sebagai penjaga konstitusi yang tak pernah berhenti memperjuangkan nusa dan bangsa sejak Letnan 2 hingga bintang 4.

"Sehingga saya selaku Sekjen Propindo dan seluruh rakyat Indonesia sangat mengaguminya dan selalu terkenang pada Sosok Almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang wafat di RSPAD Gatot Soebroto yang dikenang sebagai salah satu putra terbaik bangsa yang memberikan kontribusi besar bagi keutuhan NKRI," tuturnya. (flo/jpnn)