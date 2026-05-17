Mengerikan! 2 Kali Red Flag di Race MotoGP Catalunya, Belum Selesai

jpnn.com - CATALUNYA – Grand Prix atau Race MotoGP Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5) malam WIB belum usai.

Dua bendera merah sudah dikibarkan.

Red flag pertama dipicu kecelakaan mengerikan yang melibatkan Alex Marquez di lap 12 dari 24.

Baca Juga: 3 Momen yang Sulit Terlupakan dalam Sprint MotoGP Catalunya

Tampaknya Alex terlalu mepet dengan Pedro Acosta yang tiba-tiba bermasalah.

Alex menabrak Acosta, terbanting, meluncur, dan meembuat suasana mencekam.

Butuh waktu lama untuk semua hal menyesuaikan diri untuk persiapan restart.

Sementara itu, Alex Marquez harus dilarikan ke rumah sakit.

‘Start kedua’ digelar, dan belum dua tikungan, kecelakaan besar kedua terjadi, melibatkan Johann Zarco, Francesco Bagnaia, dan Luca Marini.