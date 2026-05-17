Olahraga » Moto GP » Mengerikan! 2 Kali Red Flag di Race MotoGP Catalunya, Belum Selesai

Mengerikan! 2 Kali Red Flag di Race MotoGP Catalunya, Belum Selesai

MotoGP Catalunya 2026. Foto: motogp

jpnn.com - CATALUNYA – Grand Prix atau Race MotoGP Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5) malam WIB belum usai.

Dua bendera merah sudah dikibarkan.

Red flag pertama dipicu kecelakaan mengerikan yang melibatkan Alex Marquez di lap 12 dari 24.

Tampaknya Alex terlalu mepet dengan Pedro Acosta yang tiba-tiba bermasalah.

Alex menabrak Acosta, terbanting, meluncur, dan meembuat suasana mencekam.

Butuh waktu lama untuk semua hal menyesuaikan diri untuk persiapan restart.

Sementara itu, Alex Marquez harus dilarikan ke rumah sakit.

‘Start kedua’ digelar, dan belum dua tikungan, kecelakaan besar kedua terjadi, melibatkan Johann Zarco, Francesco Bagnaia, dan Luca Marini.

Race atau Grand Prix MotoGP Catalunya 2026 belum selesai saat berita ini tayang. Sudah ada 2 red flag.

