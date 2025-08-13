menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Mengerikan, Semen Padang Vs Dewa United 1-14

Persib Bandung Vs Semen Padang di pekan ke-1 BRI Super League. Foto: ileague

jpnn.com - PADANG - Semen Padang FC mendapat jatah menjiad tuan rumah pada pekan ke-2 BRI Super League.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, bakal menjamu Dewa United di Gelora Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/8) sore WIB.

Dewa United tim yang menjadi momok buat Semen Padang, bahkan saat duel digelar ibu kota Sumatera Barat.

Semen Padang selalu kalah besar dalam dua pertemuan dengan Prajurit Banten. Selisih golnya mengerikan, 1-14.

Catatan pertemuan Semen Padang Vs Dewa United

  • 5/3/2025 - Dewa United 6-0 Semen Padang
  • 25/10/2024 - Semen Padang 1-8 Dewa United

Laga ini seharusnya juga menjadi panggung penebus duka buat Semen Padang setelah pada pekan pertama kalah 0-2 di kandang Persib Bandung.

Namun, Semen Padang pun harus menjamu tim yang terluka, yang butuh obat. Di pekan pertama, Dewa United kalah 1-3 di kandang sendiri, dari Malut United.

"Kami harus bisa meningkatkan permainan. Harus lebih baik lagi," kata Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida.

Salah satu big match di pekan ke-2 BRI Super League Semen Padang Vs Dewa United hadir di GHAS.

