Mengerikan, Zat Misterius Diduga Membunuh 3 Orang di New Mexico, Amerika Serikat

jpnn.com, NEW MEXICO - Tiga orang tewas dan sejumlah tenaga medis dirawat di rumah sakit setelah diduga melakukan kontak dengan zat tak dikenal di Mountainair, New Mexico, Amerika Serikat.

"Sayangnya, ada dua orang yang ditemukan meninggal saat petugas tiba di lokasi, dan satu orang lagi dari rumah tersebut kemudian meninggal," kata Wali Kota Mountainair Peter Nieto melalui pernyataan di media sosial, Rabu (20/5).

"Saat ini, tak ada indikasi bahwa situasi ini menyebar lewat udara. Kejadian ini diyakini terkait dengan zat yang kemungkinan berpindah dari satu orang ke orang lain," ujarnya.

Ia menambahkan sejumlah tenaga medis yang melakukan kontak dengan korban kemudian dibawa ke rumah sakit.

Menurut Nieto, beberapa di antaranya telah dipulangkan, sementara lainnya mulai menunjukkan gejala. (ant/dil/jpnn)