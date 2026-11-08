Menggila di Asia Belum Cukup, Marc Klok Ingin Persib Kuasai Semua Kompetisi

jpnn.com - Marc Klok tidak ingin Persib Bandung hanya mencatatkan prestasi di level Asia.

Kapten Maung Bandung itu memiliki ambisi yang tak kalah besar, yakni membawa Persib bersaing di posisi tertinggi dalam setiap kompetisi yang mereka jalani sepanjang musim 2026/2027.

Keinginan itu menjadi motivasi Persib saat menghadapi Java United FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan Java United vs Persib akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026).

Klok menilai tiga poin dari pertandingan tersebut sangat berarti bagi perjalanan Persib. Dia ingin Pangeran Biru terus menjaga standar permainan dan tidak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki posisi di kompetisi domestik.

"Kami mengincar kemenangan. Kami mau berada di puncak klasemen dan berada di posisi teratas dalam kompetisi apa pun. Jadi, pertandingan besok (hari ini, red) sangat penting buat Persib," ucapnya.

Marc Klok Ungkap Perjuangan Berat Persib

Di balik ambisi tersebut, Persib baru saja melewati rangkaian pertandingan dengan intensitas tinggi. Dalam 30 hari, skuad asuhan Igor Tolic harus menjalani 10 laga di berbagai ajang.

Bagi Klok, kemampuan tim melewati periode tersebut merupakan pencapaian tersendiri. Dia melihat konsistensi hasil yang diperoleh Persib sebagai bukti kerja keras seluruh anggota tim dalam menghadapi tuntutan jadwal pertandingan.