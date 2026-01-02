Menghadapi Persik Kediri, Persib Bandung Waspadai Sang Mantan  

jpnn.com - Persib Bandung melanjutkan perburuan gelar juara pada pekan ke-16 BRI Super League 2025/26 dengan menghadapi Persik Kediri.

Laga tandang tersebut akan digelar di Stadion Brawijaya, Senin (5/1/2025) malam, tanpa kehadiran suporter tim tamu.

Setelah berhasil menggeser Borneo FC dari puncak klasemen, Persib berupaya memperlebar jarak dengan para pesaingnya.

Posisi Maung Bandung belum sepenuhnya aman karena memiliki poin yang sama dengan Borneo FC, yakni 34 angka.

Karena itu, kemenangan atas Persik menjadi target mutlak bagi tim asuhan Bojan Hodak.

Persib Bandung Waspadai Ezra Walian

Namun, upaya tersebut dipastikan tidak mudah. Persik Kediri memiliki sosok Ezra Walian, penyerang yang musim lalu masih berseragam Persib dan kini menjadi andalan Macan Putih.

Kapten Persik itu telah mencatatkan lima gol dan enam asis musim ini. Perannya di lini depan menjadikan Ezra sebagai ancaman serius bagi setiap lawan, termasuk mantan klubnya.

Karena itu, bukan hal yang mustahil, Ezra bisa merepotkan mantan klub yang dibelanya tiga musim tersebut.