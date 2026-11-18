Menghapus Ragu di Balik Kemudi: VinFast Bikin Transisi ke Mobil Listrik Lebih Tenang
jpnn.com, VIETNAM - Niat untuk beralih ke mobil listrik sering kali tertahan bukan karena enggan, melainkan karena segudang pertanyaan di kepala.
Banyak calon pembeli masih dibayangi rasa waswas soal apa yang akan terjadi beberapa tahun setelah kunci mobil berpindah tangan.
Mulai dari ketahanan baterai, anjloknya harga jual kembali, hingga hitungan biaya harian untuk mengisi daya dan merawat kendaraan.
Keraguan-keraguan itulah yang kerap membuat langkah menuju era elektrifikasi terasa berat.
Situasi tersebut disadari betul oleh VinFast. Pabrikan otomotif asal Vietnam ini memilih masuk lewat celah paling emosional bagi konsumen: memberikan rasa aman sejak hari pertama pemakaian.
“Semua garansi yang kami berikan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan peace of mind,” ujar CEO VinFast Asia Tapan Ghosh, saat berbicara di sesi diskusi pasar Indonesia V-Creator Summit All Star di VinPearl Resort, Nha Trang, Vietnam, Selasa (17/11).
Ketakutan terbesar pertama yang coba dipangkas ialah soal depresiasi atau nilai jual kembali.
Pasar mobil listrik bekas yang masih terus berkembang kerap membuat konsumen ragu apakah mobil mereka masih bernilai tinggi di masa depan?
Niat untuk beralih ke mobil listrik sering kali tertahan bukan karena enggan, melainkan karena segudang pertanyaan di kepala. Vinfast menjawab itu
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