Mengharukan, Pelatih PSM Makassar Singgung Masalah Keuangan
jpnn.com - PAREPARE - Arsitek PSM Makassar Bernardo Tavares puas setelah pasukannya akhirnya merasakan kemenangan di BRI Super League.
Juku Eja -julukan PSM, merasakan kemenangan perdana setelah memukul Persija Jakarta pada pekan ke-6 BRI Super League di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (21/9) malam WIB.
Hasil itu langsung membuat PSM Makassar keluar dari zona degradasi.
Saat ini PSM berada di posisi ke-13 klasemen sementara.
Klasemen BRI Super League
“Tentu saja terasa lega, karena menurut saya, para pemain dan suporter dan semua staf berhak tidak berada di dasar klasemen, karena orang-orang ini bekerja keras," ujar Tavarez.
"Maka terdapat sikap yang fantastis, bukan hanya dari para pemain, tetapi juga dari para suporter."
"Ini adalah perasaan yang sangat sulit untuk dilalui, dan juga dengan kondisi keuangan. Maka hari ini setidaknya kami gembira karena kami dapat menang, bagi para pemain, bagi semua staf, khususnya untuk para suporter. Terima kasih. Inilah yang kami rasakan sekarang,” imbuh pelatih asal Portugal itu.
Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares puas timnya bisa merasakan kemenangan pertama di Super League musim ini.
