menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Artikel » Opini » Menghidupkan Warisan Kepahlawanan Tuan Rondahaim Saragih

Menghidupkan Warisan Kepahlawanan Tuan Rondahaim Saragih

Oleh:Yoga Duwarto - Direktur Kebjakan Publik NCBI (Nation and Character Building Institute), Jakarta

Menghidupkan Warisan Kepahlawanan Tuan Rondahaim Saragih
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Kebjakan Publik NCBI (Nation and Character Building Institute), Jakarta Yoga Duwarto. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Tuan Rondahaim Saragih (TRS) menempati posisi yang khas dalam peta sejarah perlawanan nusantara terhadap kolonialisme Belanda.

Ketika berbagai perlawanan kedaerahan padam karena pemimpinnya tertangkap atau berdamai, TRS berdiri sebagai pengecualian.

TRS tetap teguh memimpin Kerajaan Raya di Simalungun hingga akhir hayatnya, dengan berbagai strategi perlawanan sehingga militer Hindia Belanda frustrasi.

Baca Juga:

Ia konsisten menolak menandatangani Korte Verklaring, atau surat pernyataan tunduk kepada Batavia.

Pemerintah kolonial Belanda memberi julukan “Napoleon der Bataks”, sementara rakyat mengenalnya sebagai Tuan Raya na Mabajan, raja yang keras dan pantang berkompromi terhadap kolaborator dan pengkhianatan.

Negara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional (pertama asal Simalungun) kepada TRS pada 10 November 2025.

Baca Juga:

Pengakuan ini bukan sekadar urusan administratif arsip negara, melainkan koreksi atas ingatan kolektif nasional yang selama ini sentralistik.

Kehadirannya di panggung kepahlawanan menegaskan bahwa resistensi terhadap ketidakadilan juga berdenyut keras di tanah Simalungun, Tanoh Habonaran do Bona.

Tuan Rondahaim Saragih (TRS) menempati posisi yang khas dalam peta sejarah perlawanan nusantara terhadap kolonialisme Belanda.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI