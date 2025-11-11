Menghindari Musuh, Junaidi Lompat ke Sungai Musi, Hilang

jpnn.com - PALEMBANG - Junaidi (30), warga Pulokerto Kota Palembang dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Musi, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Senin (10/11) sekitar pukul 15.00 WIB.

Peristiwa bermula saat korban bersama dua orang rekannya datang untuk menjual motor di desa Tanjung Baru.

Saat sedang mengecek kondisi mesin kendaraan, korban dan kedua rekannya didatangi oleh warga sekitar yang merasa terganggu dengan suara bising knalpot dari kendaraan tersebut.

Sempat terjadi perkelahian antara korban bersama dua orang temannya dengan musuhnya, yakni warga setempat.

Karena kalah jumlah, korban dan kedua temannya melarikan diri dengan cara melompat ke sungai.

Kedua rekan korban selamat, sedangkan Junaidi hanyut dan tenggelam terbawa arus sungai.

"Pencarian sudah dilakukan bersama Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, BPBD Muara Enim, perangkat desa, sukarelawan dan masyarakat. Namun, hingga saat ini korban masih belum ditemukan," ujar Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Selasa (11/11).

Untuk metode pencarian dilakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi dua unit.