Mengidolakan Sejak Lama, Dian Sastrowardoyo Kini Jadi Kinan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dian Sastrowardoyo mengungkap cerita di balik perjuangan memerankan karakter Kinan dalam film Laut Bercerita.

Dia mengaku sudah mengenal cerita tersebut sejak novel karya Leila S. Chudori itu masih dalam bentuk draf.

Sejak pertama kali membacanya, Dian Sastrowardoyo langsung jatuh cinta dengan cerita tersebut dan memiliki kekaguman khusus terhadap sosok Kinan.

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“Dari saat aku pertama kali membaca novel tersebut, aku dari dulu sudah ngefan banget. Personally aku kagum dan ngefan sama tokoh Kinan,” kata Dian Sastrowardoyo saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

Menurutnya, kekagumannya terhadap Kinan muncul karena karakter tersebut mengingatkannya pada sosok kakak kelas yang dikagumi ketika masih menjadi mahasiswa.

Kinan dinilai memiliki semangat, solidaritas, serta mampu menginspirasi orang-orang di sekitarnya.

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“Karena aku ingat zaman dulu aku kuliah, selalu ada kakak kelas yang dikagumi gitu. Semangatnya, solidaritasnya, bagaimana dia bisa menginspirasi. Dan bagaimana aku jadi pengin pintar seperti dia, pengin banyak baca seperti dia,” tutur Dian Sastrowardoyo.

Gadis Sampul 1996 itu kemudian melewati tahapan seleksi dan casting sebelum akhirnya dipercaya memerankan Kinan.