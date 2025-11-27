Menginap di Pangandaran, Dua Turis Belgia Kehilangan Motor Sewaan

jpnn.com, BANDUNG - Wisatawan asal Belgia, Le Roy dan Jordy, harus mengalami nasib apes, seusai kendaraan sepeda motor sewaannya dicuri saat parkir di sebuah penginapan di daerah pantai Pangandaran.

Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan mengatakan, kedua wisatawan luar negeri itu tiba di Pangandaran untuk berlibur pada 20 November 2025. Mereka memarkikan kendaraannya di sebuah penginapan.

"Pada pagi hari berikutnya diketahui kedua motor sudah tidak berada di tempat. Mereka kemudian lapor kepada kepolisian," kata Andri saat dikonfirmasi, Kamis (27/11/2025).

Baca Juga: Pelaku Curanmor Dapat Senjata Api dari Lampung

Ia mengatakan tim Resmob Satreskrim Polres Pangandaran langsung melakukan penyelidikan dan patroli.

Selanjutnya pada 24 November tim menemukan dan mengamankan empat orang terduga pelaku di wilayah Batukaras.

Ia mengatakan keberhasilan penangkapan tersebut didukung oleh hasil pengembangan dari temuan dua unit sepeda motor yang hilang. Serta barang bukti lain seperti kunci duplikat, mata kunci, alat bongkar, dan sejumlah ponsel.

Baca Juga: Polresta Tangerang Tembak Pelaku Curanmor Bersenpi

Andri menambahkan bukti-bukti tersebut mempermudah penyidik untuk menghubungkan pelaku dengan lokasi kejadian dan tersangka lain. Sehingga pengembangan kasus berjalan cepat.

"Empat orang yang diamankan tercatat sebagai terduga pelaku dan saat ini dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim Polres Pangandaran," ucapnya.