Mengintip Perkembangan Go-Jek di Thailand

Go-Jek. Foto: Go-Jek

jpnn.com, BANGKOK - Go-Jek mendapat sambutan hangat di Thailand dengan menggunakan nama Get.

Co-Founder dan CEO Get Pinya Nittayakasetwat mengatakan, setelah fase percobaan alias versi beta dimulai pada Desember 2018 di tiga distrik, Get memperluas jangkauan layanan hingga 80 persen atau 41 distrik di Bangkok.

Pinya menambahkan, Get berhasil menyelesaikan dua juta perjalanan hanya dalam dua bulan sejak peluncuran fase beta yang menjangkau lokasi terbatas di Bangkok.

’’Hal tersebut membuktikan permintaan konsumen tinggi di sektor industri ini,’’ ujar Pinya saat peresmian Get di Bangkok, Rabu (27/2).

Di Bangkok, Get tidak hanya menyediakan layanan terkait transportasi roda dua atau yang diberi nama Get Win, tetapi juga layanan kiriman barang Get Delivery dan layanan antar makanan, yakni Get Food.

’’Kami juga akan memperluas layanan Get ke luar Bangkok dan merambah ke layanan pembayaran,’’ tambah Pinya.

Founder dan CEO Grup Go-Jek Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya memilih Thailand karena memiliki beberapa kesamaan tipikal pasar dengan Indonesia.

’’Kami juga telah menemukan tim yang bagus. Mereka memiliki pengalaman yang baik di industri ini,’’ jelas Nadiem.