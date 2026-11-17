jpnn.com, JAKARTA - Analis mata uang sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuabi menilai pergerakan kurs rupiah dipengaruhi sikap wait and see investor menjelang keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI) (BI-Rate).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa, bergerak menguat 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp18.256 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.268 per dolar AS.

Menurut Ibrahim, pasar memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga untuk kelima kalinya secara berturut-turut.

“Langkah ini diperlukan untuk menjaga rupiah agar tidak makin melemah dan mengendalikan inflasi,” ucap Ibrahim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Di samping itu, BI juga disebut menghadapi tantangan karena suku bunga yang tinggi dapat membuat biaya pinjaman makin mahal.

“Konsumsi masyarakat dan ekspansi dunia usaha menjadi lebih lambat,” kaya dia.

Ibrahim membeberkan kondisi itu membuat investor menunggu keputusan BI karena arah kebijakan suku bunga akan sangat menentukan pergerakan rupiah, pasar saham, obligasi, dan minat investasi ke depan.

Sentimen domestik lainnya berasal dari ketidakpastian politik setelah pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.