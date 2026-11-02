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Menguji Kelayakan Sepatu Wantimpres

Oleh: Jossy Belgradoputra - Pengamat Sosial dan Hukum; Alumnus Program Magister Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Menguji Kelayakan Sepatu Wantimpres
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Pengamat Sosial dan Hukum; Alumnus Program Magister Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jossy Belgradoputra. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Semakin besar persoalan yang dihadapi, semakin besar pula godaan kekuasaan untuk menambah orang-orang di sekelilingnya.

Seolah-olah semakin banyak penasihat, semakin bijaksana keputusan yang dihasilkan.

Padahal, seorang pemimpin bisa dikelilingi banyak orang, tetapi tetap kesepian ketika tak seorang pun berani menyampaikan kebenaran.

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Persoalan ini mengemuka ketika Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, pada 2 Oktober 2026.

Pengangkatan tersebut memantik diskusi publik tentang efektivitas kelembagaan dan beban anggaran negara, terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.

Ketentuan mengenai jumlah anggota Wantimpres pun menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi.

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Pertanyaannya sederhana: apakah 26 penasihat akan membuat keputusan presiden lebih bijaksana, atau justru memperbesar lingkaran kekuasaan tanpa jaminan manfaat yang sepadan?

Wantimpres bukan lembaga baru. Pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, lembaga ini dibentuk melalui UU Nomor 19 Tahun 2006, setelah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus melalui amendemen UUD 1945.

Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, pada 2 Oktober 2026.

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