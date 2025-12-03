Resensi Buku
Menguji Ulang Janji Reformasi: Kritik Atas Otonomi Daerah, Kepemiluan, dan Kelumpuhan DPD RI
Peresensi: Aziz Saepul Rohman - Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Nasional
Rabu, 03 Desember 2025 – 13:55 WIB
jpnn.com - Judul Buku: Dinamika Pergeseran Paradigma Otonomi Daerah, Kepemiluan, dan Penguatan Kewenangan DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
Penulis: Dedi Iskandar Batubara, dkk
Editor : M. Ridwan
Penerbit: Lembaga Kajian Dialektika
Tempat Terbit : Tangeran Selatan, Banten
Cetakan Pertama : Juli 2025
Jumlah Halaman : xxii, 240 halaman
Ukuran Buku : 15,5x23
