Mengulas Profil Lengkap Chery J6T, Makin Adventure

jpnn.com, JAKARTA - Chery memperkenalkan J6T—varian baru keluarga J6 yang kini tampil lebih modern, tangguh, dan siap melibas medan berat tanpa setetes pun bensin.

“J6T hadir dengan penyempurnaan di setiap detailnya. Ini perjalanan menuju pengalaman berkendara yang makin matang dan berteknologi tinggi,” jelas Country Vice President PR PT. Chery Sales Indonesia (CSI) Budi Darmawan, Sabtu.

Tampang Baru, Karakter Baru

J6T bukan hanya berganti wajah. Dari front bumper baru, dual guard gloss, hingga hood shapes berotot—semuanya dirancang untuk menegaskan karakter petualang.

Logo Chery yang kini tampil futuristis berpadu dengan aero vent dan side fender anyar, menciptakan kesan kuat sekaligus elegan.

Pelek 19 inci dengan ban 245/55 R19 mempertegas aura SUV sejati. Sementara warna eksklusif “Red Matrix” menjadi simbol energi dan semangat baru J6T.

Di belakang, cargo box berteknologi soft opening menambah sisi praktis dan premium.

Bigger, Bolder, Better