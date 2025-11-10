menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Mengulas Profil Lengkap Chery J6T, Makin Adventure

Mengulas Profil Lengkap Chery J6T, Makin Adventure

Mengulas Profil Lengkap Chery J6T, Makin Adventure
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Chery J6T, varian baru dari modrl J6 yang sudah dipasarkan lebih dahulu di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Chery memperkenalkan J6T—varian baru keluarga J6 yang kini tampil lebih modern, tangguh, dan siap melibas medan berat tanpa setetes pun bensin.

“J6T hadir dengan penyempurnaan di setiap detailnya. Ini perjalanan menuju pengalaman berkendara yang makin matang dan berteknologi tinggi,” jelas Country Vice President PR PT. Chery Sales Indonesia (CSI) Budi Darmawan, Sabtu.

Tampang Baru, Karakter Baru

Baca Juga:

J6T bukan hanya berganti wajah. Dari front bumper baru, dual guard gloss, hingga hood shapes berotot—semuanya dirancang untuk menegaskan karakter petualang.

Logo Chery yang kini tampil futuristis berpadu dengan aero vent dan side fender anyar, menciptakan kesan kuat sekaligus elegan.

Pelek 19 inci dengan ban 245/55 R19 mempertegas aura SUV sejati. Sementara warna eksklusif “Red Matrix” menjadi simbol energi dan semangat baru J6T.

Baca Juga:

Di belakang, cargo box berteknologi soft opening menambah sisi praktis dan premium.

Bigger, Bolder, Better

Chery memperkenalkan J6T—varian baru keluarga J6 yang kini tampil lebih modern, tangguh, dan siap melibas medan berat tanpa setetes pun bensin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI