Mengunjungi Turki: Tongkat Nabi Musa Ada di Sini!

jpnn.com, ISTANBUL - Siapa yang tidak kenal kota Istanbul, salah satu kota peradaban sejarah yang sangat tua di dunia. Di kota ini ada Istana Topkapi yang sangat tersohor.

Berbagai peninggalan benda bersejarah sejak abad sebelum masehi masih terawat dan tersimpan rapi. Di antaranya tongkat Nabi Musa yang dipakai membelah laut merah saat dikejar pasukan Raja Firaun.

Setelah menempuh perjalanan selama 15,5 jam dari Bandara Juanda Surabaya, akhirnya saya sampai di Kota Istanbul, Turki.

Perjalanan yang cukup melelahkan itu cukup menyita tenaga karena kurang istirahat. Dari Juanda saya terbang pukul 18.45 WIB dengan Silk Air menuju bandara Changi Singapura.

Di Singapura kami transit tiga jam dengan menghabiskan waktu di area bandara. Baru pukul 01.45 dini hari waktu setempat (selisih sehari dengan WIB), kami terbang ke Istanbul dengan Singapore Airlines.

‘’Alhamdulillah…..,’’ ucap saya memanjatkan syukur saat pesawat mendarat di Bandara Ataturk Istanbul pada pukul 7.45 waktu setempat.

Perbedaan waktu antara Turki dan Indonesia lebih lambat 4 jam. Begitu lamanya di atas pesawat, sampai-sampai saya merasa kehabisan gaya saat tidur he.. he.. he..

Proses pengecekan paspor dan visa di imigrasi Istanbul cukup cepat dan lancar meski antrean cukup panjang. Keluar dari pemeriksaan imigrasi, saya langsung menuju money changer untuk tukar mata uang US dolar ke Lira Turki.