Mengupas Gaya Busana Prabowo Pagi Ini, 6 Kancing Bermakna...

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dianggap pengin menunjukkan bahwa dirinya saat ini dalam kondisi stabil, matang, dan moderat.

Itu kata pengamat mode Lisa Fitria.

Lisa memberikan penilaiannya terhadap gaya busana Prabowo yang menggunakan jas double-breasted dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 Jumat (14/8) pagi.

Prabowo bak ingin menegaskan Indonesia memiliki posisi yang sejajar dengan negara-negara kuat lainnya.

"Menurut opini saya, gaya busananya tidak jauh berbeda dengan saat kampanye. Di sini Pak Presiden seperti ingin memperlihatkan busana kenegaraan itu sangat kuat, formal, simbolis yang tentunya sejajar dengan presiden-presiden negara lainnya," kata Lisa.

Jas double-breasted merupakan sebuah model jas yang memiliki dua baris kancing di bagian depan dan saling menumpuk. Lisa mengatakan model tersebut sudah menjadi salah satu busana yang umum dikenakan oleh pria di seluruh dunia.

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Busana yang dikenakan oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki enam kancing yang menampilkan kesan tegas, formal dengan gaya klasik.

Hal yang Lisa soroti menarik adalah pemilihan jas berwarna abu-abu yang dinilai menekankan kesan stabil, matang dan moderat.