jpnn.com, JAKARTA - Saham Meta menjadi perhatian investor global seiring perkembangan media sosial, periklanan digital, dan kecerdasan buatan (AI).

Perusahaan induk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Threads ini memiliki model bisnis yang bergantung pada iklan digital.

Dilansir dari Pintu, perkembangan perusahaan teknologi global seperti Meta Platforms menjadi salah satu hal yang menarik untuk dicermati investor.

Perusahaan ini memiliki ekosistem media sosial dengan miliaran pengguna serta terus mengembangkan teknologi AI dan realitas virtual.

Karena itu, kinerja bisnis Meta tidak hanya bergantung pada jumlah pengguna, tetapi juga kemampuan memonetisasi platform digitalnya.

Saham Meta menggunakan kode saham META dan tercatat di Nasdaq, Amerika Serikat.

Sebelumnya bernama Facebook Inc., perusahaan ini mengubah nama menjadi Meta pada 2021 untuk mencerminkan fokus pengembangan teknologi metaverse dan konektivitas digital.

Memahami apa itu Meta membantu investor mengenali sumber pendapatan dan strategi pertumbuhan perusahaan. Sebagian besar pendapatannya berasal dari iklan digital yang ditampilkan kepada pengguna melalui berbagai platform.