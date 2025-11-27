Mengupas Teknologi Golden Shield Battery di Changan Deepal S07
jpnn.com, TANGERANG - Changan mencuri perhatian di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, melalui mobil listrik terbarunya Deepal S07: yang tak sekadar futuristis, tetapi juga penuh rasa aman.
SUV listrik itu membawa amunisi utama—teknologi baterai Golden Shield Battery, yang lahir dari semangat “Born to Outstand.”
Bukan sekadar jargon. Changan datang dengan pesan yang tegas: keselamatan adalah fondasi mobil listrik masa depan.
“Keselamatan konsumen adalah prioritas utama kami,” ujar CEO Changan Indonesia Setiawan Surya, dalam keterangannya, Kamis (27/11).
“Setiap inovasi termasuk Golden Shield Battery dirancang agar konsumen berkendara dengan tenang, kapanpun dan di manapun.”
Baterai Diklaim Kebal Overheat
Golden Shield Battery bukan nama yang asal tempel. Teknologi sudah diuji pada lebih dari satu juta unit kendaraan tanpa insiden overheat.
Di balik klaim itu, ada lebih dari 20 algoritma AI yang bekerja simultan—di kendaraan dan di cloud—untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini.
