Mengusung Misi Hattrick Juara, Persib Bandung Tempuh Jalur Langit

jpnn.com - Persib Bandung serius dalam perburuan hattrick juara Liga Indonesia.

Tak hanya mengandalkan kekuatan di atas lapangan, klub berjuluk Maung Bandung itu juga menempuh jalur langit dengan menggelar doa bersama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (3/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri jajaran manajemen, pemain, tim pelatih, hingga anak-anak yatim piatu yang diundang secara khusus.

Sejumlah pemain inti seperti Layvin Kurzawa, Thom Haye, Marc Klok, hingga pelatih Bojan Hodak tampak khusyuk mengikuti rangkaian acara.

Suasana penuh kehangatan terlihat ketika Layvin Kurzawa menunjukkan sisi humanisnya.

Bek asal Prancis itu menyalami satu per satu anak-anak yatim yang hadir, berbincang singkat, dan tak segan tersenyum lebar.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar menyebut doa bersama ini digelar di momen yang istimewa. Dia berharap keberkahan menyertai perjalanan Persib hingga akhir musim.

"Ini hari yang baik, kami memohon kepada Allah di momen Nisfu Syaban mudah-mudahan doa kita ikabulkan, pemain dikasih kesehatan dan insyaallah bisa juara liga kelima kalinya," kata Umuh.