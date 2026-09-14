Mengusung Semangat Baru, APKARINDO Siap Berkolaborasi Dukung Karet Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Karet Indonesia (DPP APKARINDO) periode 2026–2031 siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor perkebunan dan hilirisasi komoditas strategis nasional.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum DPP APKARINDO Irfan Ahmad Fauzi M.Hum saat dikukuhkan di Auditorium Kementerian Pertanian, pada Senin (14/9).

“Momentum hari ini bukan hanya sebuah seremoni organisasi. Hari ini merupakan awal dari sebuah amanah besar,” ujar Irfan.

APKARINDO berkomitmen menjadi jembatan antara petani, pemerintah, industri, dan pasar untuk memperkuat ekosistem perkaretan nasional.

“Harus bekerja bersama memperkuat organisasi, hadir di tengah petani dan menjadi jembatan antara petani, pemerintah, industri, dan pasar,” tegasnya.

Dalam kepengurusan periode 2026–2031, APKARINDO membawa semangat “Petani Karet Rakyat Bangkit” dengan fokus pada penguatan organisasi petani, peningkatan produktivitas, penguatan ekonomi petani, kemitraan, serta hilirisasi karet.

“Mari jadikan periode kepengurusan ini sebagai periode kebangkitan karet rakyat Indonesia,” pungkas Irfan.

Acara pengukuhan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur seperti perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Transmigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, serta sejumlah pimpinan asosiasi, dunia usaha, industri perkaretan nasional, mitra strategis APKARINDO dan perwakilan APKARINDO di beberapa daerah seperti Aceh, Palembang, Lampung, Kalimantan, Riau, Jambi, Garut, Tasik dan beberapa daerah lainnya.