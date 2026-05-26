Mengusung Tren Baru, BUNKR Resmi Hadir di Senayan
jpnn.com - Dunia kebugaran Jakarta diwarnai kehadiran pendatang dengan kategori baru. BUNKR, hasil kolaborasi GMC Active dan Lesnois (bagian dari ekosistem Infipop Group), resmi membuka ruang pelatihan pertama di ibu kota yang dirancang khusus untuk kompetisi fungsional seperti HYROX.
"Kehadiran BUNKR menambah warna baru di antara tren aesthetic gym dan boutique studio yang selama ini mendominasi," kata Direktur Utama BUNKR Natasha Pardede, Senin (25/5).
Berlokasi strategis di kawasan PPKGBK Senayan, Jakarta Pusat, BUNKR mudah diakses melalui MRT Senayan, halte Busway GBK, Plaza Senayan, dan FX Sudirman.
Natasha menyebutkan, program inti BUNKR yang resmi dibuka pada 1 Juni 2026 meliputi HYROX-focused training serta strength & conditioning, yang dilengkapi dengan running clinic, kalistenik, dan kelas tai chi.
"Fasilitas recovery akan hadir pada fase berikutnya," ucapnya.
Keunikan BUNKR terletak pada pelatihan yang dipimpin langsung oleh para atlet HYROX aktif, dengan program yang dirancang untuk semua level, mulai dari pemula hingga persiapan kompetisi HYROX Indonesia.
"Selain itu, tersedia kelas khusus untuk anak-anak dan wanita, menjadikan BUNKR inklusif bagi berbagai kalangan," ungkapnya.
Ditambahkannya, BUNKR lahir dari kebutuhan nyata komunitas sports and wellness Jakarta. Di mana orang-orang ingin berolahraga dengan tujuan yang jelas, bukan sekadar rutinitas.
