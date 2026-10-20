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Menhan Minta Prajurit Muda TNI Pantau Judol dan Peredaran Narkoba

Menhan Minta Prajurit Muda TNI Pantau Judol dan Peredaran Narkoba
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Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin saat bertemu prajurit muda TNI di Marshalling Area Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 928/Brata Sena Yudha (BSY) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali. Foto: Natalia Laurens/JPNN

jpnn.com, SOE - Menteri Pertahanan  (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Marshalling Area  dua Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang sedang dalam proses pembangunan. Dua lokasi tersebut yaitu Yonif TP 928/Brata Sena Yudha (BSY) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali  dan Yonif TP 929/Meo Matane Mutis (MMM) di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam dua kunjungan tersebut Menhan menegaskan pada para prajurit TNI muda mendedikasikan diri untuk membantu masyarakat di lokasi tugas dan memperkuat pengamanan dan keamanan wilayah. Di antaranya mencegah penyebaran narkoba dan judi online di masyarakat.

“Kalian sudah diwakafkan untuk melayani rakyat! Karena itu kalian harus menjalankan tugas membantu rakyat.  Di Gilimanuk ini juga daerah lintasan dari beberapa wilayah sehingga rawan peredaran narkoba. Kalian harus melakukan patroli rutin. Cegah judol yang terjadi di masyarakat,” tegas Menhan.

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Dalam kunjungan tersebut Menhan juga berkenalan dengan beberapa prajurit muda, memperbaiki seragam mereka yang belum rapi dan menunjukkan cara memegang senjata dengan benar.

Selain itu, Menhan juga mengapresiasi sejumlah prajurit muda yang berprestasi di Yonif TP Soe’e Kabupaten TTS, NTT. Para prajurit muda itu meraih juara dalam sejumlah kejuaraan nasional mewakili TNI. Menhan berharap mereka tetap berlatih dan berprestasi di tengah menjalankan tugas negara membantu masyarakat.

“Kalian harus balas jasa pada masyarakat. Rakyat sudah memberikan banyak untuk kalian. Apa yang kalian miliki saat ini dari rakyat! Tugas kalian adalah siap sedia membantu rakyat,” pungkas Menhan. (flo/jpnn)

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Redaktur & Reporter : Natalia

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