Menhan Pimpin Upacara Pemakaman Ryamizard Ryacudu Secara Militer
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin upacara pemakaman Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Senin siang.
Mantan Menhan itu dimakamkan secara militer. Upacara berlangsung khidmat mulai pukul 11.55 hingga 12.30 Waktu Indonesia Barat.
Dari sebelah kanan liang lahat, Sjafrie mengucapkan apel persada.
“Saya Menteri Pertahanan RI, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi jiwa, raga, dan jasa-jasa almarhum. Nama: Ryamizard Ryacudu. Pangkat: Jenderal TNI Purnawirawan. Jabatan: Menteri Pertahanan RI periode 2014–2019,” kata Sjafrie.
"Semoga jalan darmabakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” lanjut Sjafrie.
Setelah apel persada diucapkan, bendera Merah Putih dibentangkan di atas liang lahat.
Tidak lama setelah itu, berdentum bunyi tembakan salvo kehormatan. Jenazah Ryamizard lantas diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya.
Upacara pemakaman dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga. Keluarga inti mendiang menaburkan kembang di atas peti jenazah Ryamizard Ryacudu diiringi musik Gugur Bunga.
