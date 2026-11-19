jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mendatangi Gedung Nusantara II, area kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11) pukul 14.00 WIB.

Dia datang mengenakan setelan kemeja krem dan celana bahan berkelir cokelat dengan dikawal beberapa pria berbadan tegap.

Adapun, area Gedung Nusantara II ialah tempat para pimpinan DPR dan MPR memiliki ruangan selama menjabat.

Informasi beredar, Sjafrie datang ke lokasi tersebut guna menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Awak media sempat mengucapkan selamat siang ke arah Sjafrie ketika tiba di area lobi Gedung Nusantara II.

Namun, Sjafrie tak menggubris. Eks Pangdam Jaya itu langsung menaiki elevator dengan dikawal beberapa orang berpakaian abu-abu.

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Dia juga tak menjawab pertanyaan awak media soal kedatangannya ke Gedung Nusantara II pada Kamis ini guna menemui Dasco.

Sjafrie datang ke Gedung Nusantara II setelah beberapa pihak menyatakan dukungan ke Dasco untuk menjabat Wapres RI seperti PAN, Golkar, NasDem, dan PKS.