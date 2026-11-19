jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Sjafrie pada pukul 14.00 WIB datang ke Gedung Nusantara II untuk bertemu Dasco dan juga Ketua Komisi I Utut Adianto.

Dia mengaku tak membahas pengisian jabatan Wapres RI ketika bertemu Dasco.

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"Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu, ya," kata dia ditemui di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Sjafrie juga tak berniat membahas pengisian posisi Wapres RI ketika bertemu Dasco karena bukan tupoksinya.

"Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu," ujar eks Pangdam Jaya itu.

Dia kemudian menerima pertanyaan soal kabar dirinya mendukung Menko PMK Sugiono terkait pengisian jabatan Wapres RI.

"Saya kan sudah bilang, saya ini pembantu presiden, ya. Jadi, jangan tanya soal yang di luar urusan peran, tugas, dan fungsi saya," tuturnya.