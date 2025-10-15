menu
JPNN.com » Militeriana » Menhan Sjafrie Pastikan Pesawat Tempur dari China Segera Tiba di Indonesia

Menhan Sjafrie Pastikan Pesawat Tempur dari China Segera Tiba di Indonesia

Menhan Sjafrie Pastikan Pesawat Tempur dari China Segera Tiba di Indonesia
Pesawat tempur siluman milik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (People's Liberation Army/PLA) China melakukan atraksi penerbangan di Pameran Penerbangan dan Dirgantara Internasional China (China International Aviation and Aerospace Exhibition) ke-14 di Zhuhai, Provinsi Guangdong, China selatan, (9/11/2022). (ANTARA FOTO/Xinhua/Liu Dawei/aww.)

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa pesawat tempur Chengdu J-10 buatan China akan segera dibeli oleh Indonesia.

“Sebentar lagi terbang di Jakarta,” ujar Sjafrie saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/10)

Meski demikian, Sjafrie tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai waktu pasti pembelian maupun jadwal kedatangan pesawat tempur tersebut.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan bahwa rencana pembelian pesawat Chengdu J-10 masih dalam tahap pengkajian oleh TNI Angkatan Udara (AU).

“Sementara untuk yang J-10 itu memang menjadi pengkajian TNI AU. Kita ingin platform-platform alutsista yang terbaik,” kata Frega saat ditemui di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

Frega menambahkan, proses pengkajian tersebut dilakukan untuk memastikan pembelian pesawat J-10 sesuai kebutuhan pertahanan udara Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa Kemenhan belum membahas nilai anggaran pembelian jet tempur asal China tersebut.

Sebelumnya beredar informasi di media sosial yang menyebut pemerintah telah membeli pesawat Chengdu J-10. Salah satunya melalui akun Instagram @isds.indonesia pada 2 September 2025 yang mengunggah informasi tentang rencana Presiden Prabowo Subianto membeli 42 unit jet tempur buatan China.

Dalam unggahan tersebut disebutkan, berdasarkan laporan media Prancis Intelligence Online, kontrak pembelian J-10 sempat tertunda karena masalah pendanaan dan kini dilanjutkan dengan skema pembayaran dari China.

Menhan Sjafrie menyebut pesawat tempur Chengdu J-10 buatan China akan segera terbang di Jakarta.

