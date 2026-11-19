jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa tidak ada rencana Presiden Prabowo Subianto mengganti Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

"Tidak ada rencana pergantian panglima," kata Menhan Sjafrie menjawab pertanyaan awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Dia mengatakan bahwa setiap pejabat di lingkungan TNI masih melaksanakan kerja sesuai tugas masing-masing, karena belum ada rencana pergantian panglima. "Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing," ujarnya.

Menhan Sjafrie ke Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11) untuk bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Sjafrie mengaku tak membahas pengisian jabatan wapres ketika bertemu Dasco dan Utut.

Menurut dia, pertemuan dengan Dasco membahas upaya penyempurnaan Undang-Undang Pertahanan yang sudah berlaku 28 tahun.

Dia menilai revisi UU Pertahanan menjadi urgen karena DPR dan pemerintah telah merevisi UU TNI.

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"Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di UU Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai UU Pertahanan 2002," ujarnya.

Sjafrie menyebutkan Dasco menyambut positif wacana perubahan UU Pertahanan dalam pertemuan. "Disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi," katanya.