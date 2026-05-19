Menhan Ungkap Alasan Pembentukan 750 Batalion Baru, Singgung Kedaulatan

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin membeberkan alasan pihaknya membentuk 750 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan baru sampai 2029 saat rapat bersama Komisi I di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).

Mulanya, Sjafrie mengungkap sejumlah negara di regional mempertanyakan alasan Indonesia membentuk 750 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.

"Ada yang kaget dan bertanya, untuk apa bikin 750 Batalyon selama lima tahun," kata dia dalam rapat, Selasa.

Sjafrie mengatakan pemerintah membentuk 750 batalion baru karena Indonesia mempunyai 514 kabupaten atau kota dengan 287 juta jiwa.

Dia mengatakan Indonesia bukan berusaha menyerang negara lain ketika membuat 750 batalion baru sampai 2029.

"Kami ingin mengawal kedaulatan negara kita," demikian Sjafrie berbicara dalam rapat.

Dia mengatakan negara di regional mengerti ketika Indonesia membentuk 750 batalion baru sampai 2029 untuk kepentingan menjaga kedaulatan. 

"Jadi, kami membangun kemampuan kita ini adalah untuk mengawal ini semuanya. Akhirnya mereka bisa mengerti," katanya.

