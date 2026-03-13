Menhub Dudy Pantau Persiapan Mudik di Merak, Perhatikan Lonjakan Pemudik Sejak Awal
jpnn.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memantau kesiapan arus mudik di Pelabuhan Merak pada hari pertama Operasi Ketupat 2026, Jumat (13/3).
Dudy menjelaskan berdasarkan pantauannya hingga siang tadi, pergerakan kendaraan pemudik terpantau masih relatif normal.
Dia mengatakan belum terlihat adanya antrean panjang yang berarti di jalur-jalur utama menuju arah barat maupun timur.
“Kalau hari ini tadi kebetulan kami pergi siang, sejauh ini masih cukup lancar, landai,” ungkap Dudy Purwagandhi di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).
Meski demikian, Dudy memprediksi dinamika pergerakan massa akan berubah drastis setelah waktu berbuka puasa. Menurutnya, pola mudik malam hari masih menjadi pilihan favorit masyarakat.
Menurutnya, kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan pada tanggal 15, 16, dan 17 Maret menjadi katalisator percepatan arus mudik.
“Kami perkirakan memang setelah berbuka, kemungkinan masyarakat akan mulai melakukan pergerakan perjalanan. Kami memprediksi sejak tanggal 13 ini sudah mulai ada bangkitan arus,” tegasnya.
Selain itu, Dudy juga menyoroti aturan ketat mengenai operasional truk besar di jalan raya yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri terkait.
