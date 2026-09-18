Menhub Dudy Purwagandhi Ganti Dirjen Hubla dan Kepala BPSDMP, Ini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengganti Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Muhammad Masyhud sebagai bagian dari evaluasi dan penyegaran organisasi di lingkungan Kemenhub.
Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Farida Makhmudah, mengonfirmasi bahwa perombakan ini tidak hanya terjadi di Direktorat Jenderal Hubla, melainkan juga di Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP).
Pergantian di tubuh BPSDMP dilakukan karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Kemenhub langsung menunjuk pelaksana tugas untuk kedua posisi strategis tersebut guna menjaga keberlangsungan organisasi.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub Farida Makhmudah menyatakan pergantian tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan tugas serta meningkatkan keselamatan pelayaran.
"Iya (ada pergantian), saat ini sudah ditunjuk Plt-nya. Jadi bukan hanya di Dirjen Hubla, tetapi juga di Kepala BPSDMP (yang pergantian)," kata Farida dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Dia menyampaikan pergantian tersebut dilakukan bersamaan dengan penunjukan pelaksana tugas Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub.
Menurut Farida, pergantian di BPSDMP dilakukan karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun sehingga diperlukan penunjukan pelaksana tugas untuk menjaga keberlangsungan organisasi.
Sementara itu, posisi Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut kini dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan guna memastikan pelaksanaan tugas tetap berjalan.
Menhub Dudy Purwagandhi mengganti Dirjen Hubla Muhammad Masyhud sebagai bagian dari evaluasi dan penyegaran organisasi di lingkungan Kemenhub.
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