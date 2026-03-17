Menhub Pantau One Way Sepenggal di Tol Cikatama Hingga Pejagan-Pemalang

jpnn.com, BEKASI - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memantau langsung situasi arus lalu lintas di sepanjang Tol Cikampek, Selasa (17/3) malam.

Pemantauan dilakukan setelah penerapan one way sepenggal oleh Korlantas Polri dari KM 72 Tol Cikampek- KM 263 Bulakamba, Tol Pejagan-Pemalang.

Dalam pantauan tersebut, Menhub didampingi oleh Kakorlantas Polri, Dirut Jasa Marga, hingga Dirut Pelindo untuk memastikan kesiapan jalur mudik.

"Alhamdulillah pada malam hari ini kami bersama Kakorlantas Polri, kemudian juga Dirut Jasa Marga dan jajaran, ada juga Dirut Pelindo memantau situasi arus lalu lintas," kata Dudy di Command Center Korlantas Polri KM 29, Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat.

Dia menjelaskan langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi lonjakan kendaraan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditetapkan.

"Harapannya dengan pemberlakuan ini, maka masyarakat dalam melakukan perjalanan bisa berjalan dengan lancar," tegasnya.

Dudy mengatakan petugas di lapangan sudah bergerak sejak terjadi kepadatan pemudik pada selasa siang.

Dia menjelaskan petugas sejak pukul 13.00 WIB sudah melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan dan melakukan sterilisasi.