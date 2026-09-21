Menhut Ajak Dubes Norwegia ke Way Kambas, Sampaikan soal Perlindungan Satwa

jpnn.com, LAMPUNG - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni bersama Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Kaja Gloom mengunjungi Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung.

Dalam kunjungan itu, Menhut Raja Antoni memastikan kesiapan sarana dan prasarana mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan konservasi.

Mitigasi aktif dilakukan melalui pemantauan SIPONGI, pembangunan pos pantau Karhutla, serta pembentukan tim gabungan bersama lintas instansi.

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Penanganan di lapangan dilakukan dengan dukungan mobil slip on, selain itu diperkuat juga melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) dan helikopter water bombing.

Menhut Raja Antoni sebelumnya menegaskan penanganan karhutla di kawasan konservasi tidak hanya mengandalkan satu metode, tetapi dilakukan melalui pemadaman darat, dukungan water bombing, dan OMC.

Dia juga menekankan pentingnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi karena kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang harus dijaga.

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“Berjuang memadamkan api itu penting, tapi tak kalah penting adalah memproteksi satwa liar kita yang merupakan kekayaan yang luar biasa yang harus kita proteksi secara bersama-sama,” ujar Menhut.

Untuk kesiapan personel, TN Way Kambas didukung 17 anggota Manggala Agni dan 44 polisi kehutanan.